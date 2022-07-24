Tekirdağ'da çatışmaya müdahale etmeye giden bekçinin yaralanmasına ilişkin 10 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da çatışmaya müdahale etmeye giden bekçinin yaralanmasına ilişkin 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da çatışmaya müdahale etmeye giden bekçinin yaralanmasına ilişkin 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin şu ana kadar düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün gece 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için bölgeye giden görevi başındaki çarşı ve mahalle bekçisi O.T.'ye isabet etti.

Silahlı çatışmada bekçi O.T. yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralı bekçiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslardan şu ana kadar toplamda 10 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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