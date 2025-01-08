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Tekirdağ'da Çarpışan Araçlar 6 Yaralı ile Sonuçlandı

Tekirdağ'da Çarpışan Araçlar 6 Yaralı ile Sonuçlandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'da çarpışan araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Muratlı yolu üzeri Kayı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 35 R 4907 plakalı otomobil ile N.D. yönetimindeki 59 AKK 365 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası iki araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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