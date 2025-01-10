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Tekirdağ'da Çarpıp Kaçan Otomobil Motokuryeyi Yaraladı

Tekirdağ'da Çarpıp Kaçan Otomobil Motokuryeyi Yaraladı
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Tekirdağ Çorlu'da bir otomobilin motosiklete çarpıp olay yerinden kaçması sonucu motokurye yaralandı. Olay yerinde bulunan plaka ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobilin motosiklete çarparak olay yerinden firar etmesiyle sonuçlanan kazada motokurye yaralandı. Çarpıp kaçan otomobilin plakası ise olay yerinde bulundu.

Kaza, gece yarısı Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eski itfaiye istikametine seyreden Emircan G.'nin kullandığı motosiklete, aynı yönde seyreden bir otomobil çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Emircan G. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Emircan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanıkları, çarpıp kaçan otomobilin, kazadan saniyeler önce trafik kurallarına aldırış etmeden tehlikeli seyrettiğini öne sürdü. Kazaya karışan otomobilin plakası ise olay yerinde bulundu.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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