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Tekirdağ'da Çalıntı Araçta Kaçak Göçmen ve Uyuşturucu Yakalandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçan çalıntı araçta yapılan aramada kaçak göçmen ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçan çalıntı araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı.

Ergene'de bir aracın çalıntı olduğu ve içerisinde yabancı uyruklu şahıs olduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Lüleburgaz-Çorlu istikametine dönerek kaçmaya devam ettiği sırada yol trafiğe kapatılarak araç durduruldu. Araç içerisinde yaya olarak kaçmaya çalışan 3 Suriye uyruklu A.B.H, A.F, A.D. isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında, A.B.H. isimli şahsın üzerinde 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 gram metamfetamin, A.D. isimli şahsın üzerinde alümünyum folyoya sarılı vaziyette 1 gram metamfetamin, araç içerisinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde 33 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı olmak üzere toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç şoförü A.B.H. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemleri tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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