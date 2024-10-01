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Tekirdağ'da Bungalov Ev Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Tekirdağ'da Bungalov Ev Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Muratlı ilçesindeki bungalov evdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bungalov ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan bungalov tarzı dubleks ev yangınına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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