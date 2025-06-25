Tekirdağ'da Buğday Tarlasındaki Yangın 7 Dönüm Alanı Kül Etti
Hayrabolu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangında 7 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı, çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 7 dönüm alan zarar gördü.
Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa