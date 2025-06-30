Tekirdağ'da Boş Arsada Yangın Paniği

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan boş bir arsada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar yaz aylarında kuru otların temizlenmesi konusunda uyarıldı. - TEKİRDAĞ