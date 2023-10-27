Tekirdağ'da Börekçiden Para Çalan Şüpheli, Şimdi de Tamir Atölyesinden Telefon Çaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir börekçiden para çalarken yakalanan şüpheli, bir hafta sonra aynı yöntemle bir tamir atölyesinden telefon çalarken kameralara yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir börekçiden para çalarken kameralara ve iş yeri sahibine yakalanan şüpheli, börek tepsisinin kafasına yiyince bir anda afallamış ve hızla uzaklaşarak kaçmıştı. Aynı şüpheli benzer yöntemle bu kez bir tamir atölyesinden telefon çalarken kameralara yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz hafta bir börekçi dükkanında yaşanan olayda, iş yeri sahibinin yerinde olmadığını düşünerek girdiği dükkanın kasasından para çalarken hem güvenlik kamerasına hem de iş yeri sahibi Osman Kuyu'ya yakalanan şüpheli E.A. başına börek tepsisini yemiş, afallayarak dükkandan kaçan şüpheli daha sonra polis tarafından da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli E.A. bu olaydan bir hafta kadar sonra aynı ilçede bu kez başka bir mahallede benzer bir yöntemle hırsızlık girişiminde bulunurken kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, E.A. adlı şüpheli girdiği motosiklet tamir dükkanında kimsenin olmadığını düşünerek içeri girdi. Bir süre etrafa bakan şüpheli daha sonra iş yeri çalışanının tezgah üzerinde duran cep telefonunu alarak uzaklaştı. - TEKİRDAĞ