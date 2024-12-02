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Tekirdağ'da Bodrum Katında Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Bodrum Katında Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 4 vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'da bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bodrum katında eşya ve malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, Marmaragaz, TREDAŞ ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan eşya ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kedi de ayran içti

Dumandan etkilenerek rahatsızlık geçiren 4 apartman sakini vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği ifade edilen bir kedinin de ayran içmesi dikkat çekti.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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