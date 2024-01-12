Tekirdağ'da bir şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan bir operasyonda, H.Ö. isimli bir şahsın üst aramasında 504 adet sentetik hap ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde H.Ö. isimli şahsın kaba üst aramasında 504 adet sentetik hap, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ