Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da bir şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan bir operasyonda, H.Ö. isimli bir şahsın üst aramasında 504 adet sentetik hap ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde H.Ö. isimli şahsın kaba üst aramasında 504 adet sentetik hap, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ Uyuşturucu Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title