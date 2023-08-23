Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden dolandırıldı. D.Ö. adlı kişi, bir telefon görüşmesi sonucunda para kazanma vaadiyle dolandırıldı ve toplamda 137 bin 125,31 TL'yi farklı IBAN numaralarına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan D.Ö., durumu polise bildirdi ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ'da bir kişi sosyal medya üzerinden 137 bin lira dolandırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde D.Ö.'yü arayan bir kişi youtube hesaplarını beğenip abone olduğu taktirde para kazanacağını ve 'Ne kadar çok para gönderirsen o kadar kazanırsın' demesi üzerine D.Ö. toplamda 137 bin 125,31 TL parayı farklı IBAN numaralarını attı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.Ö. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yolunu tuttu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ