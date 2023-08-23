Tekirdağ'da Bir Kişi Sosyal Medya Dolandırıcılığı Şikayetiyle Polise Başvurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin kendisini 137 bin 125 lira dolandırdığını iddia etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Tekirdağ'da bir kişi sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi 100.Yıl Mahallesi'nde oturan D.Ö, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin kendisini 137 bin 125 lira dolandırdığını ileri sürdü.

D.Ö'nün şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.