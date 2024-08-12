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Tekirdağ'da bir binada çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan bir binanın 2. katında çıkan yangın sonucunda ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 2. katında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahibi Ali Kabak, olay esnasında büyük panik yaşadı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Dumanların evi kapladığı yangında, ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrabolu İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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