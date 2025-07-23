Tekirdağ'da Bir Apartmanda Yangın Paniği

Tekirdağ'da Bir Apartmanda Yangın Paniği
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Muratlı ilçesindeki bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, evde kimsenin bulunmadığı sırada paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 65. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki dairenin banyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, apartman sakinleri yoğun duman kokusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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