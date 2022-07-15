Tekirdağ'da garip kaza: Müzik açmak için kontağı açtı, genç kızı ezdi - Haberler

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Tekirdağ'da garip kaza: Müzik açmak için kontağı açtı, genç kızı ezdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da garip kaza: Müzik açmak için kontağı açtı, genç kızı ezdi Tekirdağ'ın ilçesinde müzik açılmak istenirken bir anda çalışarak geri hareket eden otomobil, genç kızı ezerek yaraladı.

Tekirdağ'da garip kaza: Müzik açmak için kontağı açtı, genç kızı ezdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın ilçesinde müzik açılmak istenirken bir anda çalışarak geri hareket eden otomobil, genç kızı ezerek yaraladı.

Marmaracık Göleti kenarında ilginç ve talihsiz bir kaza yaşandı. İddiaya göre, Emel T. isimli genç kız, kuzeniyle birlikte geldiği göl kenarında arabanın yanında oturup sohbet etmeye başladı. Müzik dinlemek için arabaya binen kuzeni, kontağı açtığı esnada geri viteste takılı araba bir anda çalışarak geri hareket etti. Hareketlenen otomobil, Emel T.'nin üzerinden geçerek sürüklenmesine neden oldu.

Yaralı genç kız olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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