Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Tekirdağ'da Bir Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Bir Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da 52 yaşındaki Günel Öztürk, evinde oturduğu koltukta ölü bulundu. Olayla ilgili polis ve savcı inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da bir adam, evinde oturduğu koltukta ölü bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kartal Sokak üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki Günel Öztürk, annesiyle birlikte yaşadığı evinin odasındaki koltukta oturur biçimde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Günel Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli değerlendirilen ölümle ilgili polis ve savcı tarafından olay mahallinde inceleme yapıldı.

Daha önce eşinden boşanan Günel Öztürk'ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu
img

Uzak Şehir'in Alya'sının kardeşi de oyuncu çıktı
img

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.