Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken olayda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken olayda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1 iş yeri ve 4 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada; 531 plaster halinde toplam 7 bin 431 adet sentetik ecza hap, 4,3 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 7 şahıstan Ş.Ö., U.M. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Operasyon Tekirdağ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title