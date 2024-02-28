Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan aramalarda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi. Aramalar sonucunda sigara dolum makinesi, hava kompresörü, tütün ve boş makaronlar bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde O.D. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresör, 25 kilogram tütün, 400 adet boş makaron ve 17 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title