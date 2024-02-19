Tekirdağ'da binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde Ö.M.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 45 bin adet boş makaron, 25 bin adet dolu makaron, 70 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör ve özel yapım boş sigara kutuları ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ