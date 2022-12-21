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Tekirdağ'da binlerce cinsel ürün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da binlerce cinsel ürün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahsın iş yeri ve ikametine düzenlenen operasyonda binlerce cinsel ürün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahsın iş yeri ve ikametine düzenlenen operasyonda binlerce cinsel ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kent genelinde suça yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Çerkezköy'de 5607 SKM çerçevesinde cinsel içerikli ürün bulunduran ve satan bir şahsı tespit etti. Belirlenen şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel ürün bulundu. Aramalar sonucunda; farklı markalara ait bin 687 paket içerisinde 12 bin 292 adet cinsel hap, bin 218 adet jel, 171 adet sprey, 121 adet ıslak mendil, 27 adet damla ve 12 paket krem ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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