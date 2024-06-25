Tekirdağ'da biçerdöver yangınında tarla küle döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangında, buğday ekili tarla küle döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratlı'nın Çevrimkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan biçerdöverden sıçradığı değerlendirilen kıvılcım ile başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Muratlı ve Çorlu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, 1,5 saatlik çalışma sonunda yangını söndürürken, soğutma çalışması da gerçekleştirdi. Bir kısmı buğday tarlası, bir kısmı ise anız olmak üzere toplam 35 dekar tarla küle döndü.

Biçerdöverci Şener Sezer, "Tarlayı biçiyorduk, boşa çıktığımızda arkamızda alevleri gördük. Daha sonra müdahale edildi işte" ifadelerini kullandı.

Tarlasının bir kısmı yanan Hüseyin Kırcı ise itfaiye ekiplerine ve destek olan mahallelilere teşekkür etti.

Yangını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktörleri ile katılarak, alevlerin yayılma noktalarına set çektiler ve çalışmalara destek oldular. - TEKİRDAĞ