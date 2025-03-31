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Tekirdağ'da Bıçaklı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, husumetli aileler arasında yaşandı ve polis soruşturması devam ediyor.

Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, 30 Mart 2025 Pazar, Ramazan Bayramının 1. günü saat 19.30 sıralarında Kapaklı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken Cem T. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Murtaza T. ise hastane morguna gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına alırken başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKE ÖZEN - 3.Sayfa
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