Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu, 18 yaşındaki Efecan Fandos bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma sırasında O.I (21) ve N.C.A (20) yanlarında taşıdıkları bıçaklarla Efecan Fandos'u iki yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren O.I ve N.C.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Efecan Fandos'un cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Hocaoğlu Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Süleymanpaşa Politika 3-sayfa Kavga Suç

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.