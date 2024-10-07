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Tekirdağ'da Bıçaklama Olayında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bir tartışmada 18 yaşındaki Efecan Fandos, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'da çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 18 yaşındaki Efecan Fandos, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma sırasında O.I ve N.C.A yanlarında taşıdıkları bıçaklarla Efecan Fandos'u iki yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren O.I ve N.C.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Efecan Fandos'un cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Hocaoğlu Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ'da Bıçaklama Olayında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

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