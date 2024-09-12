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Tekirdağ'da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı. 2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5'e çıktı. Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bebeğe şiddet ve cinsel istismar olayında 2 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı.

2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malkara 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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