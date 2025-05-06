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Tekirdağ'da Başıboş Köpek Saldırısı

Tekirdağ'da Başıboş Köpek Saldırısı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, başıboş bir köpek tarafından bacağından ısırılarak yaralandı. Olay anı çevredeki kameralarca kaydedildi, kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Tekirdağ'da başıboş köpek kadına böyle saldırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 47 yaşındaki kadının, başıboş köpek saldırısı sonrasına uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzeri Tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye Atasoy, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye Atasoy, çevredeki vatandaşlardan acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

Zekiye Atasoy ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Zekiye Atasoy, köpek saldırısı ile ilgili ambulansa bindirildiği sırada sorumlulardan şikayetçi olacağını söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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