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Tekirdağ'da Bandrolsüz Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Bandrolsüz Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta 22 kilogram bandrolsüz tütün ve 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi.

Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 22 kilogram bandrolsüz tütün, 20 bin adet bandrolsüz makaron, 45 adet sarma kağıdı ve bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 sayılı Kanun kapsamında bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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