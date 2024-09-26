Tekirdağ'da Bandrolsüz Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi.

Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 22 kilogram bandrolsüz tütün, 20 bin adet bandrolsüz makaron, 45 adet sarma kağıdı ve bin adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 sayılı Kanun kapsamında bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ