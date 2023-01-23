Tekirdağ'da bağ evi alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bağ evi olarak kullanılan tek katlı ev alev alev yanarak küle döndü. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bağ evi olarak kullanılan tek katlı ev alev alev yanarak küle döndü. Yangının kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Acem Sokak mevkiindeki bir bağ evinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir vatandaşa ait bağ evinde çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Yangınının kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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