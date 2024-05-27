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Tekirdağ'da babasıyla yaşadığı evden çıkan gençten haber alınamıyor

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Tekirdağ'da babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Efe Kaymaz, annesini ziyaret etmek için Bursa'ya gitmek üzere yola çıktı ancak iki gündür haber alınamıyor. Anne ve babası polise başvurarak genç için yardım istedi.

Tekirdağ'da babasıyla yaşadığı evden çıkıp, Bursa'ya gelen 16 yaşındaki gençten iki gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'da babası Levent Kaymaz'la birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Efe Kaymaz, Karacabey'de yaşayan annesi Hüsniye Banbal'ı ziyaret etmek için yola çıktı. Bursa Büyükşehir Otobüs Terminali'nde görülen Levent Kaymaz'ın annesine gitmek için şehirler arası otobüsüne bindi. Kendisine ulaşmak isteyen anne ve babası çocuklarından haber alamayınca hemen polisi aradı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan genç için polis, geniş çaplı arama başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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