Tekirdağ'da Baba ve Oğul Silahlı Saldırıya Uğradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde baba ile oğlunun bulunduğu pikap kurşun yağmuruna tutuldu. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi girişi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden A.E. idaresindeki pikaba, husumetlilerinin olduğu iddia edilen bir araçtan silahla ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki sürücü A.E. olaydan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan oğlu O.E. (20) boynundan hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız evinden gelini almak için yola çıkmışlar

Geçtiğimiz günlerde düğünü olan O.E.'nin düğünün ardından babasıyla birlikte kız evinden gelini almak için Süleymanpaşa ilçesine doğru yola çıktığı ve yakıt almak isterken saldırıya uğradıkları öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ