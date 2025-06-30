Tekirdağ'da Baba ve 3 Çocuğu Denizden Kurtarıldı

Tekirdağ'da Baba ve 3 Çocuğu Denizden Kurtarıldı
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Marmaraereğlisi açıklarında rüzgar nedeniyle sürüklenen baba ve 3 çocuğu, yapılan müdahale ile kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan aile, hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'da şişme simitle denizde sürüklenen baba ve 3 çocuğu, ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; olay, dün saat 18.45 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldi. Saat 13.30'da NATO Limanı kıyısından şişme simit ile denize açılan 45 yaşındaki A.T. ile beraberindeki çocukları 16 yaşındaki S.T., 14 yaşındaki H.H.T. ve 12 yaşındaki M.T., rüzgarın etkisiyle kıyıdan yaklaşık 2 mil açığa sürüklendi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü deniz aracı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kurbağa adam ekipleri bölgeye yönlendirildi. Açık denizde hipotermi riski altındaki baba ve 3 çocuğu, yapılan başarılı müdahale sonucu bota alınarak güvenli şekilde NATO Limanı'na getirildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bilinçlerinin açık olduğu tespit edilen baba ve 3 çocuğu, tedbir amacıyla Marmaraereğlisi ve Çorlu'daki hastanelere sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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