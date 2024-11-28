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Tekirdağ'da Baba Oğlunu Silahla Yaraladı

Tekirdağ'da Baba Oğlunu Silahla Yaraladı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba, kendisine bıçak çekip saldırdığı iddia edilen oğlunu silahla vurdu. Olay, aile içi tartışma sonrası gerçekleşirken, yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir baba, kendisine bıçak çekip saldırdığı iddia edilen oğlunu silahla vurdu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. Baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında ikamet içinde aile içi tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba A.O, kendisine bıçak çekip, saldırmaya kalkıştığını öne sürdüğü oğluna silahla ateş açtı.

Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O'yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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