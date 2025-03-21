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Tekirdağ'da Atık Lastik Yangını Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ'da Atık Lastik Yangını Gökyüzünü Kapladı
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Süleymanpaşa ilçesinde bir elektrik direğinin dibindeki atık lastikler bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanla kapladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan atık lastikler gökyüzünü siyah dumanla kapladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir elektrik direğinin dibindeki atık araç lastikleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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