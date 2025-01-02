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Tekirdağ'da Aşırı Alkollü Şahıs Kaldırıma Yığıldı

Tekirdağ'da Aşırı Alkollü Şahıs Kaldırıma Yığıldı
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Çorlu'da yolda yürüyen aşırı alkollü bir şahıs, dengesini kaybederek kaldırıma yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar ambulans çağırdı ve sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ Çorlu'da aşırı alkollü bir şahıs, kaldırıma yığılıp kaldı.

Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Asri Mezarlık mevkisinde yolda yürüyen alkollü bir şahıs, dengesini kaybederek kaldırıma yığıldı. Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talep edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alkollü şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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