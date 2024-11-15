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Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Uygulamaları Yapıldı

Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Uygulamaları Yapıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar, huzur ve güven ortamının devamı ile suç işleme düşüncesindekilerin caydırılmasını amaçlıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Muratlı ilçe merkezinde muhtelif noktalarda detaylı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Koordineli olarak sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerde uygulama yapan ekipler; temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntemle mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanmasının amaçlandığını vurguladı.

İlçede kurulan uygulama noktaları ile ilçe giriş çıkışlarında önceden tespit edilen şekilde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirildi. Akşam saat 21.30'a kadar süren uygulamaların sonuçlarına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Uygulamalara; asayiş ekiplerinden çevik kuvvet polislerine, motosikletli polislerden trafik ekiplerine kadar çok sayıda polis memuru katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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