Asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 57 yaşındaki E.A.İ.A. isimli işçi, iş yerindeki asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese 112 ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ