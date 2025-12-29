Haberler

Asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışarak ağır yaralanan 57 yaşındaki işçi hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 57 yaşındaki E.A.İ.A. isimli işçi, iş yerindeki asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese 112 ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
