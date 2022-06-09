Tekirdağ'da aranması bulunan 4 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da aranması bulunan 4 kişi yakalandı Tekirdağ'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde E.T, Ü.V, D.V. ve T.Ş. isimli 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar Yeni Mahalle Polis Karakolunda yapılan işlemlerinin ardından Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Tekirdağ Hisarcık Saray 3. Sayfa Haberler

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