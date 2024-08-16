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Tekirdağ'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 113 Kişi Yakalandı, 40 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan şahısların yakalanmasında büyük bir başarı elde edildi. Toplamda 113 kişi yakalanırken, 40 kişi tutuklandı. Operasyonlarla Tekirdağ'da asayişin sağlanması hedefleniyor.

Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 113 kişi yakalandı, 40 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 08-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük bir başarıya imza atıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 113 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 40'ı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri il genelinde titiz bir çalışma yürüterek, aranan kişilere yönelik çeşitli noktalarda denetim ve baskınlar gerçekleştirdi. Bu başarılı operasyonlarla, Tekirdağ'da asayişin sağlanması adına önemli bir adım atıldı.

Yakalanan şahısların suçlarına ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, jandarma ekipleri benzer çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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