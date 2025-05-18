Tekirdağ'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan İki Suçlu Yakalandı
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Tekirdağ'da JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından cezaevine girmesi gereken iki kişi yakalandı. Z.Ş. 9 yıl, A.S. ise 12 yıl hapis cezası ile aranıyordu.

Tekirdağ'da JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Çerkezköy JASAT Timi tarafından yapılan araştırmalarda, Z.Ş. isimli şahsın "Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek yakalandı.

Öte yandan, Çorlu JASAT ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde, A.S. isimli şahsın "Uyuşturucu" suçundan 12 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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