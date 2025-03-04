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Tekirdağ'da Aranan 7 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan 7 Kişi Yakalandı
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Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Emniyet yetkilileri, huzurun sağlanması adına operasyonların süreceğini belirtti.

Tekirdağ genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mart 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alındı. Gelibolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan C.G., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2021 yılından bu yana kasten öldürme ve silahla yağma gibi suçlardan toplam 78 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ş., Marmaraereğlisi Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranan H.B., Çorlu İlamat ve İnfaz Masası tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.U., Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan S.C. ve yine Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.S.K. isimli şahıslar yakalandı.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların vatandaşların huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceklerini ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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