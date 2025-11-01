Haberler

Tekirdağ'da Aranan 138 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bir haftalık operasyonlarda aranan 138 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 26 kişi tutuklandı.

Tekirdağ genelinde aranan şahıslara yönelik bir haftalık operasyonlarda 138 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda, ifade ve hapis cezası nedeniyle aranan 138 şahıs gözaltına alındı. Aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu operasyonlarda 26 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve yağma suçlarından 46 yıl hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs, 1 yıl 9 ay 17 gündür firari olarak aranan ve yağma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan G.G. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 18 yıl 50 gün hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs ile karşılıksız çek suçundan 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ve 1 milyon 500 bin adli para cezası bulunan H.K. isimli şahıs da yakalananlar arasında yer aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün cezası bulunan O.S. isimli şahsın da yakalandığı operasyonda, toplam 26 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla çalışmaların sokak sokak, cadde cadde, gece gündüz devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
