Tekirdağ'da aranan 101 şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 15-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.

Operasyonlar kapsamında, Tekirdağ genelinde farklı noktalarda trafik denetimleri ve GBT sorgulamaları yapıldı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetimlerde, hem sürücülerin hem de yolcuların kimlik bilgileri kontrol edildi. Yapılan bu denetimler neticesinde, aranan şahısların tespiti sağlandı.

Yakalanan 101 kişiden 36'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli mercilere sevk edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.