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Tekirdağ'da Araç Hararet Yapınca Paniğe Neden Oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir aracın hararet yapması sonucu dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile durum kontrol altına alındı ve trafik normale döndü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Yolu'nda hararet yapan bir araçtan dumanlar yükselmesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir araç hararet yaptı. Araçtan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorun aşırı ısındığını belirleyerek müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisler, yolu kontrollü şekilde tek şeritten ulaşıma açtı. Ekiplerin müdahalesi ile araç güvenli hale getirilirken, trafik normale döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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