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Tekirdağ'da Apartman Yangınında Anne ve Çocuk Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Apartman Yangınında Anne ve Çocuk Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı
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Kapaklı ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında, mutfaktan yayılan alevler sonucu anne ve çocuğu dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın 4. katında bulunan dairede çıkan yangında, anne ve çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgilere göre, mutfaktan çıkan yangının daire içerisine yayılması sonucu durum 112 ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocuk ambulansta tedavi altına alınırken, polis ekipleri mutfakta bulunan aspiratörden çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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