Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü

Tekirdağ'da Apartman Yangını: Balkona Sığınan Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Apartman Yangını: Balkona Sığınan Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, balkona sığınan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında balkona sığınan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, yangının çıktığı dairedeki bir kişi balkona çıkarak yardım istedi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişi araç merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen kişi hastaneye kaldırılırken, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı
img

Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
img

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

İbrahim Umur Akal neden öldü? FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.