Tekirdağ'da Anneler ve Kadın Muhtarlarla Uyuşturucu Mücadelesi Toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da anneler ve kadın muhtarlarla bir araya gelerek asayiş ve narkotik konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada, çeşitli sivil toplum kuruluşu mensubu anneler ve kadın muhtarlar katılım sağladı. Toplantıda ilçedeki asayiş ve uyuşturucuyla mücadele konuları masaya yatırıldı, vatandaşların talepleri dinlendi.

Emniyet yetkilileri, annelerin çocukları için gösterdiği hassasiyetin uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir güç olduğunu vurguladı. Çorlu'daki anneler de sürece destek vererek duyarlılıklarını dile getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, "Milletimizi tanımak, sorunlarını yerinde görmek ve üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi. - TEKİRDAĞ