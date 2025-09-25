Haberler

Tekirdağ'da Anneler ve Kadın Muhtarlarla Uyuşturucu Mücadelesi Toplantısı

Tekirdağ'da Anneler ve Kadın Muhtarlarla Uyuşturucu Mücadelesi Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu'da anneler ve kadın muhtarlarla asayiş ve narkotik konularını görüştü. Uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolü vurgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da anneler ve kadın muhtarlarla bir araya gelerek asayiş ve narkotik konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada, çeşitli sivil toplum kuruluşu mensubu anneler ve kadın muhtarlar katılım sağladı. Toplantıda ilçedeki asayiş ve uyuşturucuyla mücadele konuları masaya yatırıldı, vatandaşların talepleri dinlendi.

Emniyet yetkilileri, annelerin çocukları için gösterdiği hassasiyetin uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir güç olduğunu vurguladı. Çorlu'daki anneler de sürece destek vererek duyarlılıklarını dile getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, "Milletimizi tanımak, sorunlarını yerinde görmek ve üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste karekod kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı

Otobüste karekod kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.