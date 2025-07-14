Tekirdağ'da Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'da Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayan anız yangınında, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangın, geniş bir alana yayılırken, çevredeki tarım arazilerinin korunması için önlemler alınıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hayrabolu ilçesi ile Canhıdır Mahallesi arasındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyüp geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çevredeki diğer tarım arazilerinin zarar görmemesi için tedbirler artırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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