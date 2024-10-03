Tekirdağ'da Anız Yangını Korkuttu
Muratlı ilçesinde mezarlık yanında başlayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını korkuttu.
Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde mezarlık yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangınını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, o muhitteki bir çiftliğe doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Jandarma güçleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ