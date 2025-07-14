Tekirdağ'da Anız Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çevredeki tarlalara sıçraması sonucu yaklaşık 500 dekar alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Canhıdır Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörleriyle müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 500 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa