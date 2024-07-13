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Tekirdağ'da anız yangını 500 dönüm yandı: Yangın sürüyor

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da anız yangını 500 dönüm yandı: Yangın sürüyor

Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı. İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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